寒流持續發威 烏來現泡湯人潮

烏來野溪溫泉出現人潮。（趙雙傑攝）

民眾引導溫泉水混入溪水泡腳。（趙雙傑攝）

小朋友開心泡湯取暖。（趙雙傑攝）

入冬最強寒流發威，昨晚在淡水測得6.7度低溫，刷新入冬以來新低紀錄，而且持續下探，另外有8個觀測站同樣創下今年最低溫。中央氣象局預估，今、明溫度再下滑 ，提醒民眾注意保暖。

(中時)