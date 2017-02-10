川普與習通話邀互訪 尊重「一中」政策

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美國總統川普周四晚與中國國家主席習近平通了電話，白宮發布聲明說，在習主席的要求下，華府會尊重「一中」政策。雙方並衷心祝福中、美廣大的民眾。

路透指出，川普在接受台灣總統蔡英文的祝賀當選電話，激怒北京後，目前正設法改善中美關係。而《紐約時報》（The New York Times）則指出，川普政府終於正式向北京屈服了。

「美國與中國代表將就互利的眾多議題進行磋商與討論，」白宮的聲明說，川普與習近平周四晚透過電話長談，聲明指出，川普與習近平已互邀對方訪問自己的國家，他們期望進一步交談，並獲得豐碩的成果。

而川普周五即將在白宮會見來訪的日本首相安倍晉三。

(中時電子報)