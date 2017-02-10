騙很大！健保詐騙電話 每天超過200通
健保詐騙愈來愈精明！民眾對健保詐騙愈來愈概念，但騙子依舊不死心，根據衛福部健保署統計，去年9~12月間，健保詐騙電話超過2.6萬通，平均每天超過200通健保詐騙電話。健保署指，現詐騙分子甚至會「謊稱」幫你轉接165防詐騙電話，但其實是轉到另一個騙子，提醒民眾不要上當。
據統計，去年9~12月的健保詐騙電話，較同年5~8月多出1萬多通；健保署分析，健保詐騙話術，多以自稱為健保署或檢警人員，偽稱「你健保卡被盜用、使用異常，將被停卡」、「你在某醫院就診，需申請醫療給付」，趁著民眾恐慌時，騙取個資，甚至要求提醒帳戶錢財給「監管單位」，導致民眾財物損失。
健保署企劃組科長董玉芸說，詐騙手法愈來愈高明，對於不斷強調的「165詐騙電話」，發現有騙子會說「你不相信我？我幫你轉到165確認」來卸下民眾心防，但其實轉接過去的「專線」，卻也是詐騙的同夥。
健保署提醒，目前健保欠費與民眾就醫權已完全脫鉤，就算健保欠費，也不會導致民眾被鎖卡、甚至不得就醫，民眾若接到電話告知「欠費將被鎖卡、健保卡被盜用、有違規紀錄」，切勿依指示做任何動作；該署也不會以電話語音、簡訊、Line等方式，要求民眾匯款、回電、或點選不明連結，民眾可先掛掉電話，再撥打免付費專線0800-030- 598查證，或撥165防詐騙電話報案。
(中時)
關鍵字：健保詐騙
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