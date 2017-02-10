許厝分校爭議 雲縣府：立場與中央一致

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麥寮橋頭國小許厝分校學童在哪上課爭議，雲林縣政府今天表示，學童健康風險疑慮未除，立場與中央一致，希望留本校上課；但家長卻要學童去分校上課。

橋頭國小許厝分校學童因為體內驗出硫代二乙酸（TdGA）明顯偏高，在本學年遷回本校上課，並由成大醫院進行每月1次共4次尿液採樣檢驗；衛生福利部國民健康署日前公布檢驗結果。

國健署並邀集學者專家開會討論風險，對於學童留在本校或遷回分校，將由中央、地方政府與家長共同決定；國健署昨晚在麥寮辦說明會。

雲林縣政府發表聲明指出，將積極敦促行政院，針對學童健康安全風險進行更精準的研究，並針對污染源環境更深入的監測，以做為相關決策的依據。

縣府指出，對學童的用心與關心，與家長立場一致，會跟家長合作，保持暢通溝通管道，共同守護學童的健康及維護學習的受教權。

縣府表示，國衛院、國健署委託研究結果不盡相同，學童健康風險疑慮仍無法排除，雲林縣長李進勇表示，立場跟中央一樣，希望學童繼續留橋頭本校就讀。

但是，對於在本校上課卻驗出比在分校較高的硫代二乙酸（TdGA）數值，昨晚在說明會上，大多數家長表達要去分校上課的意見，希望中央聽到地方聲音。1060210

(中央社)