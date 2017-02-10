寒流來襲別亂吞藥 當心高血壓變低血壓

一名48歲高血壓患者，日前因冷到睡不著又懶得起床加衣物，一早發現血壓飆高，心想多吃1顆降血壓藥就沒事，不料服藥後開始頭暈、走路搖搖晃晃，就醫才知血壓過低。

收治患者的書田診所家醫科主任醫師何一成今天表示，正常狀況下，高血壓患者只要有乖乖吃藥、睡覺時保暖有做好，一早起床時血壓應該最低，但這名患者冷了一晚，血壓當然高，加上起床後穿的夠暖又吃了降血壓藥，本來就已恢復正常，但他卻自行多吞了1顆降血壓藥，才導致血壓過低。

很多人都只知道血壓高會誘發心肌梗塞、腦中風，卻不知血壓過低也可能引發急性心臟病。何一成表示，一般的低血壓症狀包括頭暈、疲勞、虛弱、頭痛、臉色蒼白、呼吸困難等，但若心臟長期缺血，就可能誘發急性心臟病，同樣危險。

何一成指出，研究顯示從攝氏24度起，若無適當保暖，氣溫每下降1度，血壓可能上升0.5mmHg，而且高血壓患者只有部分會出現頭暈、頭痛、心悸等明顯症狀，長時下來會增加腦中風、心肌梗塞、周邊動脈疾病等的機會。

何一成說，每天凌晨1時過後到太陽出來以前，是一天當中最冷的時候，呼籲高血壓患者睡覺時，可戴帽子或是穿襪子保暖，適時添加睡衣或多蓋件被子，避免血壓突然飆高引發風險。

此外，他也提醒，天冷造成的血壓上升有可能是暫時性的，應該定時服藥、做好保暖，倘持續上升就應就醫，不可自行調整藥物以免發生危險。1060210

(中央社)