陽明山花季開幕 柯文哲上任來首度參與
2017陽明山花季今天上午正式開幕，由茶花、櫻花、杜鵑接力爭豔，而這也是台北市長柯文哲上任以來，首度參與開幕式，他與世大運吉祥物「熊讚」一同站台，呼籲民眾前來賞花。
陽明山花季今天起至3月19日，一連38天在陽明山公園舉行，今天是開幕日，有原住民歌舞、過樂、啦啦隊火辣正妹、熱舞社精彩演出，由於上午太陽露臉，氣溫稍稍回暖，吸引許多民眾上山共襄盛舉，人山人海相當熱鬧。
特別的是，這也是柯文哲上任以來首度參與開幕式，而世大運吉祥物「熊讚」也不時伴隨在旁耍寶，逗得柯文哲與台下民眾哈哈大笑，吸睛程度破表。
柯文哲致詞時說，這次的花季比往年慢了約半個月，但這波寒流過後應該會開的比較好。而這次花季的主要展場分別是「陽明公園」及「花卉試驗中心」，花季期間也舉辦許多不同的精彩活動，呼籲民眾上山賞花。
柯文哲表示，今年陽明公園的更新工程完工，還勇奪行政院「公共工程金質獎」，減少了許多水泥、柏油等人工鋪面，讓綠地變得更多、更原始，刷新了過往民眾對陽明公園花鐘廣場的印象。
另外，因為今年的農曆新年相較往年提早，以及氣溫異常，花卉試驗所主任宋馥華表示，陽明公園的櫻花（昭和櫻、緋寒櫻、吉野櫻）預計在2月底、3月盛開，屆時將在二二八連假期間達到高峰，之後便由杜鵑花、海芋季接力登場。1060210
(中央社)
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