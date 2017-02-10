瘖啞夫妻偷機車「咿咿啊啊」遭警逮

瘖啞夫妻把贓車騎走，警方跟監後將兩人逮捕。（照片由警方提供）

台中市第五警分局文昌所巡邏員警前晚巡邏時，發現一輛通報失竊的機車，警方埋伏時發現這對男女兩人都「咿咿啊啊」的比手畫腳溝通，最後把贓車騎走。警方尾隨男女，待兩人準備用餐時，上前逮人，由於兩人都是瘖啞人士，警方請手語老師幫助才順利完成偵訊。

警方前晚6時在北屯區山西路、大連路口巡邏發現一輛在失竊機車，機車車牌是7日下午2時報失竊，而機車則是1月6日在西屯區報失竊，兩警原地埋伏，等了約4小時，30歲蔡男（強盜前科）、36歲王女（贓物前科）共騎乘一輛機車前來，蔡將贓車騎走，警方尾隨二人到西區某火鍋店前，將兩人逮捕。

由於問訊時兩人都「咿咿啊啊」，一度誤以為不配合案情調查，經查方知兩人都是瘖啞人士，於是隔天請手語老師到場協助偵訊。偵訊後發現，兩人涉嫌在西屯、北屯、西區竊取3輛機車、1塊車牌。王女辯稱，關於偷竊機車一事，她並不知情，蔡男則坦承偷竊，全案訊後將兩人依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時)