聯結車開到輪胎脫落 撞壞3車

陳男駕駛的聯結車疑螺絲鬆脫，造成子車輪胎脫落，撞壞停放路旁的3部車輛。（王文吉翻攝）

脫落輪胎飛奔到路旁，撞壞轎車車頭。（王文吉翻攝）

連結子車輪胎脫落，撞壞路旁3部車輛，被害主紛拿手機拍照蒐證。（王文吉翻攝）

連結子車輪胎脫落，撞壞路旁3部車輛，被害主紛拿手機拍照蒐證。（王文吉翻攝）

聯結車輪胎落跑，撞壞3車！台中市后里區一輛聯結車行進間疑螺絲鬆脫，造成子車輪胎脫落，撞壞路旁車輛，所幸遭撞的車上都無人員，未造成傷亡；對於天外飛來意外，一名車主自認倒楣說「遇到都遇到了，把我的車修好就好了！」另名車主表示，能開到輪子脫落太離譜了，還好不是發生在高速公路發生，不然就嚴重了。

警方調查，肇事駕駛為48歲陳男，5日上午9時許，他駕駛附掛子車的聯結車，要返回台中市大安區的公司，行經后里區甲后路451號附近時，子車左前輪突然脫落，往路旁直奔而去，撞上停放路旁的小貨車、轎車及休旅車後才停止，所幸輪胎未撞上行駛中車輛或行人，未早成人員傷亡。

經警方酒測，陳姓駕駛無酒精反應，他向員警供稱，當時綠燈剛起步，時速約20公里左右，不知道輪胎為什麼會脫落，一發現就趕緊靠邊停車。警方初判，可能是子車輪軸故障或輪胎未鎖緊釀禍。

(中時)