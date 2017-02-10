今年澎湖元宵節乞龜活動開跑，烏崁里靖海宮以當地著名的農作物高麗菜及大頭菜搭配咾咕石，製作了長度約7.6米、寬5.4米的巨無霸「咾咕蔬菜平安龜」。（圖/陳可文）

今年澎湖元宵節乞龜活動開跑，烏崁里靖海宮率先拔得頭籌，號召鄉親們總動員，發揮創意主打環保風，邀請王天享、洪佳緯擔綱設計構圖，以當地著名的農作物高麗菜及大頭菜搭配咾咕石，製作了長度約7.6米、寬5.4米的巨無霸「咾咕蔬菜平安龜」，新創舉突破傳統與文藝再結合，開啟澎湖百年乞龜文化的新頁。

(中時)