霧社高峰地區缺自來水 將設加壓站解決

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霧社高峰地區八十多戶長期無自來水立委馬文君邀請各單位協調解決。（廖肇祥攝）

霧社高峰地區八十多戶長期無自來水可用，自來水公司年公路單位今日前往會勘，達成運用道路邊縁林務用地興建加壓站與配電箱的共識。

(中時)