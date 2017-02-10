內鬥不一定錯!她說：這是國民黨不可缺的能量
國民黨將在5月份選出的新任主席，被視為能否帶領藍營重返執政的重要關鍵，已確定將參選的洪秀柱、郝龍斌、吳敦義、詹啟賢與韓國瑜，儘管還未開始劍拔弩張，但煙硝味早已飄出，也引發外界「國民黨搞內鬥一流」之譏；但在資深媒體人夏珍看來，內鬥不見得不好，反而是國民黨不可或缺的能量。
夏珍今（10）日在其擔任總主筆的《風傳媒》為文指出，要討論國民黨是否有救之前，得先明白沒有永遠成功的民主政黨，否則基本上就非民主政治；她認為勝選雖是延續政黨生命的動能，但選舉成敗不等於政黨成敗，由此角度解析，國民黨現今的處境算是正常。
在夏珍的觀察，國民黨成立這100多年以來，「內鬥」是永遠不缺的元素，且往往在低潮時期鬥得更兇；但夏珍表示，不要認為內鬥就百分之百是錯的，因為這反而代表國民黨內部聲音多元，所以才會永遠都有相異路線之爭。
不過，夏珍也點出，對國民黨來說麻煩的是，至今仍不知自身的問題在哪，若是藍營無法提出和執政黨相抗衡的政策，不僅年輕人，就連中老年人都會懶得理會他們。夏珍更直言，如果國民黨依舊與社會脫節地「關門選共主」，那麼民意也不會需要國民黨。
(中時電子報)
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