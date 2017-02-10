澎湖鬧元宵 公車規畫乞龜玩樂遊程
連續假日，接著就是澎湖人最重視的元宵節了！農曆正月15、16、17日(國曆2月11~13日)車船處委託專業廠商為您規畫特別的乞龜玩樂遊程，歡迎大家元宵來乞龜，除了大米龜、金錢龜外，還有本縣特有的海菜龜、高麗菜龜及外垵漁火，此外，凡報名參加乞龜遊程者，加贈澎管處限量可愛烏龜公仔，憑票根還可以免費預約隔日的媽宮文化列車，包含有專人帶您遊覽觀音亭、篤行十村(潘安邦故居及張雨生紀念館)、天后宮、中央老街等等。
搭乘乞龜公車參加元宵節乞龜活動，可以免去交通管制之苦，還有導覽人員為您詳細解說澎湖特有的風俗民情，此外，建議白天可以加購參加台灣好行媽宮北環線、52澎湖公車愛玩客湖西線及南環線喔！帶您扮蒙面女(男)、搭牛車、種珊瑚、菜繭及雞母狗DIY！玩不一樣的澎湖！
有需求民眾可以網路訂位www.dihoway.com，只要上網輸入「52澎湖公車愛玩客」進行訂位，「52澎湖公車」就是「我愛澎湖公車」的諧音或 電話預約 02-23215955 ，一定要記得先預約才能搭乘喔! 心動不如馬上行動，名額有限，報名從速喔！
(中時)
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