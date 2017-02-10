北市公車停靠區違停 台北車站最嚴重
去年6月實施公車行車紀錄器影像舉發公車停靠區違規停車，北市公運處指出，至去年12月底，已成案1008件違規停車；另經統計前十大違停取締熱點依序為台北車站（忠孝）、大直國小、社正路、自強隧道、植福宮、捷運忠孝復興、馬偕醫院、天師宮、師大綜合大樓及龍山寺（西園）。
因公車停靠區內常有其他車輛臨時停車，導致公車無法緊鄰路緣停靠，除造成輪椅乘客無法上、下車，更嚴重影響乘客上、下車之安全，若乘客上、下車時發生事故，違停車輛亦可能須負連帶責任，公運處呼籲用路人勿心存僥倖貪圖方便，造成乘客上、下車困擾。
為有效改善公車停靠區違停情形，警局及公運處從去年6月起，鼓勵市區汽車客運業者依道路交通管理處罰條例第7-1條規定，以行車紀錄器影像協助警方取締，違規者警方將依違反道路交通管理處罰條例第55條或56條規定，處300至600元或600至1200元罰鍰。
另公運處統計去年12月民眾申訴公車服務品質優缺失成案數，服務優良件數占42.02%，缺失件數占57.98%，缺失項目前3名以過站不停居首，服務態度欠佳居次，其後為未依規定站位停靠。
公運處表示，已派員至民眾經常反映公車行車缺失站位，永春高中站、台北車站（忠孝）站及信義國中（莊敬）站加強稽查，查有未繫安全帶2件、車體LED燈故障5件、車大燈故障5件及未依規定站位停靠2件等缺失，均已依相關規定裁處。
公運處呼籲乘客候車時，請於規定站位候車，並提前招手示意，以利駕駛員靠站載客；另搭車時請握穩扶桿，勿隨意走動，勿緊靠車門站立，下車請提早按鈴。
(中時)
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