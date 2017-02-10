吳敦義訪眷村爭鐵票 強調「九二共識、一中各表」
前副總統吳敦義10日南下走訪台南眷村，爭取鐵票支持，對角逐國民黨主席的同志越來越多，認為更多人參選是好事，強調「九二共識、一中各表」帶給兩岸穩定，希望帶領國民黨發揮在野監督功能，重返執政。
「一邊看兩字，互相麥衝治」（台譯：一句話兩邊各自解讀，互相友好）吳敦義10日走訪北區大道新城、實踐社區、長榮社區等眷村，爭取國民黨員支持他參選國民黨主席，強調「九二共識、一中各表」可為兩岸帶來穩定，並稱「大陸看見一中就開心，台灣看見各表就放心」一句話各自解讀，兩邊關係更好。
國民黨主席競爭者越來越多，前立委潘維剛傳出有意參選，參選者可能暴增為6人。吳敦義認為國民黨並非執政，大家願意在此時為黨獻出智慧、能力是好事，重要的是展現君子風度，即使最後未當選，也要支持當選者，以重返執政為目標。
吳敦義細數過去當國民黨秘書長與行政院長時的政績，認為民進黨執政後，在一例一休、性別婚姻等施政議題上都引起民怨，國民黨只要交給有能力的人帶領，就能發揮在野監督的力量，達成重返執政的目標。
提到黑道入黨事件，吳敦義認為這次主席選舉比較激烈，很多人要參選黨代表，因此會拉攏新黨員，新血加入是好事，但應做好審查的工作。
適逢元宵前夕，吳敦義簡單致詞後，於現場發送熱呼呼湯圓給每位眷村民眾，許多民眾稱能從副總統手中接過湯圓，都說感覺特別好吃。
(中時)
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