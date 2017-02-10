三峽白雞男子死亡案大逆轉 疑為注射毒品致死

警消今早5點15分獲報，在三峽白雞停車場往紫微路方向，發現45歲陳姓男子死亡案，三峽警方獲報前往現場勘驗，發現死者右手背約2%2度燒燙傷，左手背多處擦傷，一度懷疑陳男疑遭虐死。

警方深調查發現，陳男身上雖有傷痕，但均非無致命外傷；另清查發現陳男為列管的毒品人口，且左手背有針孔，清查現場後也在附近草叢裡發現針筒，研判陳男疑因注射毒品致死，但也不排除因天冷因低溫致死。

由於當地相當偏遠，警方也正調閱附近監視器，清查陳男如何前往山區，釐清案情真相。

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(中時)