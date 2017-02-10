雙詹拆夥 詹詠然改配偶像辛吉絲
上周末才在台北小巨蛋攜手舉起姊妹合作的第9座WTA賽事冠軍，詹詠然、詹皓晴9日晚間飛往杜哈，卻是展開單飛的第一步。而且詹詠然的新搭檔不是別人，就是他的兒時偶像、拿過12個大滿貫女雙冠軍的「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）！
詹家姊妹10日在各自的臉書粉絲團上，同步宣布了拆夥決定，詹皓晴的新搭檔是美國女將麥克海兒（Christina McHale）。詹皓晴表示，暫時分開不是因為不合或負面因素，而是長期戰略，「我們會分開是為了彼此轉而追求更好的自己，然後在更成熟的狀況下再一次走在一起，尋求更高的突破！」
雙詹在年初吞下開季3連敗，詹詠然透露姊妹倆在澳洲決定暫時拆夥的兩天後，剛好辛吉絲來詢問合作意願。因為之前兩人一起訓練時，辛吉絲就曾打趣說：「要是皓晴有任何原因無法比賽或是搭配，我們能夠嘗試搭檔的話，她會很期待。」時間點剛好湊上，也就欣然答應這個「辛然組合」。
「能夠被自己從小的偶像邀約搭配，對我來說是莫大的榮幸，也剛好在我和皓晴分開後的時間裡，讓我可以有更多學習和磨練的機會，」詹詠然說：「期待我和Martina的搭配，希望我們可以創造出新的火花。」
(中時電子報)
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