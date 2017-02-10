大遊行花車特色 柯文哲：忐忑不安
台北市長柯文哲今天說，11日將舉辦「西城嘉年華大遊行」，屆時中華路會全部封路，鼓勵民眾搭車到現場，但對遊行花車特色，仍「忐忑不安」，因為還有很多花車正在趕工。
台北市長柯文哲上午出席「2017台北燈節-西城嘉年華大遊行花車公布記者會」，會後受訪，媒體詢問，關於11日大遊行的交通管制及遊行花車特色。
柯文哲說，嘉年華大遊行的交通管制是中華路全部封路，鼓勵民眾可搭車到現場，但對遊行花車特色，卻是「忐忑不安」，因為還有很多花車還在趕工。
至於北市府決定調整31處公有市場租金，且分4年調整的看法。
柯文哲說，市場租金已16年沒漲，過去則發生4次因過去市長以「專簽」凍漲，以前留下的問題，會想辦法解決，用緩漲方式處理。
柯文哲表示，以前不解決，累積到最後就變大問題，「反正這也是抱怨，上任後才發現水費已經22年沒漲，捷運則是20年，公車18年，市場租金則是16年」，雖然相關費用累積10多年都沒漲價，但不會一次調漲，會建立「緩漲機制」，要花比較長的時間解決過去問題。
媒體報導，台北市副市長林欽榮9日出席國際智慧城市論壇時表示，北市2月將啟動「U Car」電動汽車共享出租系統。
柯文哲表示，這要花時間研究，相關政策像是智慧停車場、共享停車場、U Car和電動車，需要整合後才會一起推出，很多東西還在準備，時間到了會對外公布。1060210
(中央社)
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