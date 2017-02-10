林全找林美珠掌勞動部 總統事前不知情
勞動部長林美珠今天表示，當初是行政院長林全找她擔任勞動部長，且一開始表妹總統蔡英文不知情。
林美珠上任以來首度接受廣播媒體專訪表示，林全是在新春團拜後，對她曉以大義說，內閣要微調，希望可由她接掌勞動部。談40分鐘左右，她認為現在團隊內有事，就聽林全安排接受。
她說，被徵詢時，原本想找先生商量，但林全一句「大家都是要幫國家做事」，就沒跟家中任何人討論就接受職務。
林美珠表示，事後有詢問當時蔡總統是否知道，林全告訴她，已有共識要微調內閣，但未告訴蔡總統要找她。
接下勞動部長後，她說，「總統給我一大疊資料」，還對她說，沒想到她會答應，但蔡總統對她有很大期待。
此外，林美珠表示，當初卸下內政部政務次長時，前內政部長廖了以曾希望林美珠可留任，但她認為無法為兩個政黨政策辯護而婉拒。
至於台鐵對370多名春節未依規定出勤員工寄出曠職通知單，她說，法律制定後會有些適應問題，會儘快做好相關配套，台鐵部分尊重交通部，每人勞動條件都不同，交通部會去了解，希望可從情理法考量。
一例一休部分，林美珠表示，外界訴求她都有聽到，會加強宣導與重新盤點宣導計畫，希望宣導與輔導同步做。1060210
(中央社)
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