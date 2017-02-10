港樞機：陸梵將就主教任命達成共識 台堪憂

現任香港教區樞機主教湯漢，再度發文討論大陸與梵蒂岡的和談。（圖/YouTube影片截圖）

現任天主教香港教區樞機主教湯漢（John Tong Hon），日前在媒體發表專文中提到，大陸官方與梵蒂岡（Vatican）已對多年分歧的主教任命權一事幾乎達成共識，預計雙方將仿效越南的「河內模式」，由大陸官方提名、教宗決定最終任命。一旦陸梵達成共識，不僅對中國天主教有莫大的改變，中華民國（台灣）與梵蒂岡的邦交恐將劃上句點。

據香港南華早報（South China Morning Post）報導，打從現任教宗方濟各（Pope Francis）上任後，梵蒂岡明顯地加速與大陸的對話和談判，此舉不僅在海峽另一端的台灣感到憂慮，自成一格的香港教區也明顯感到變化。現任香港教區的湯漢樞機主教日前發表專文提到，梵蒂岡與大陸近來取得的共識愈來愈多，就連多年的禁忌議題「主教任命權」都將迎刃而解。湯漢樞機表示，「北京當局將認同教宗擁有任命主教的最高同意權，而未來，擁有官方色彩的中國天主教愛國會，將不再自選自聖國內的主教。」

自從1949年中共正式建立政權後，被視為帝國主義一份子的天主教會，也逐漸遭到冷凍和驅逐，大批外籍與本國籍的主教和神父逃離中國，梵蒂岡駐中國使節最終也搬移至台北，選擇承認並與在台灣的中華民國政府為代表至今。1952年中共正式切斷與梵蒂岡的外交關係，並自主成立中國天主教愛國會，既不承認教宗的權威，對於主教等神職人員的任命，也是由陸方自行挑選和「祝聖」。但隨著改革開放後，中國在全球的勢力逐漸擴大，梵蒂岡對大陸的態度也從壁壘分明，朝向談話與和解的方式前進，讓中華民國（台灣）倍感壓力。

現任教宗方濟各上任後，加強並加速與大陸的對話。（圖/美聯社）

梵蒂岡駐台北大使館從1974年起就沒派過大使，一直只有參贊銜的代辦駐華，雖然我方陳前總統和現任陳建仁副總統都曾受邀出訪教廷，但在現實的國際外交戰場上，台梵邦交恐將面臨極大危機，如何讓傷害降到最低，將是未來中華民國（台灣）外交部最重要的任務之一。

(中時電子報)