吳敦義：追求執政是國民黨最大目標

參選國民黨主席的前副總統吳敦義今天表示，追求執政是國民黨最大的目標，且營造和平穩定發展的兩岸關係，恢復中華民國的光榮。

明天是元宵節，吳敦義今天走訪台南市北區大道新城，向在場國民黨基層黨員闡述政績，且親手一一奉上熱呼呼的湯圓，讓大家在寒風中倍感溫暖。

吳敦義說，國民黨雖是在野黨，但在野要有在野的力量，監督及制衡。

吳敦義同時批評政府政策，他說，一例一休，勞工哀聲不絕，業主成本增加，物價上漲，幾乎是全輸局面。同婚修法也讓許多人難以接受，若要做，就訂定一個專法或特別篇章，莫讓極少數人影響極多數人重視的倫理和安定生活。

吳敦義認為，不論是黨或國家，需要眾志成城，需要好腦筋的人集在一起合作，一個人頭腦再好也不夠，一定要聚集眾人智慧，同心協力。

吳敦義說，追求執政是國民黨最大的目標，以達成廉能而有效率的政府和議會，繁榮均富的經濟，公益和諧的社會，及營造和平穩定發展的兩岸關係。1060210

(中央社)