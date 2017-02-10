吳敦義：追求執政是國民黨最大目標
參選國民黨主席的前副總統吳敦義今天表示，追求執政是國民黨最大的目標，且營造和平穩定發展的兩岸關係，恢復中華民國的光榮。
明天是元宵節，吳敦義今天走訪台南市北區大道新城，向在場國民黨基層黨員闡述政績，且親手一一奉上熱呼呼的湯圓，讓大家在寒風中倍感溫暖。
吳敦義說，國民黨雖是在野黨，但在野要有在野的力量，監督及制衡。
吳敦義同時批評政府政策，他說，一例一休，勞工哀聲不絕，業主成本增加，物價上漲，幾乎是全輸局面。同婚修法也讓許多人難以接受，若要做，就訂定一個專法或特別篇章，莫讓極少數人影響極多數人重視的倫理和安定生活。
吳敦義認為，不論是黨或國家，需要眾志成城，需要好腦筋的人集在一起合作，一個人頭腦再好也不夠，一定要聚集眾人智慧，同心協力。
吳敦義說，追求執政是國民黨最大的目標，以達成廉能而有效率的政府和議會，繁榮均富的經濟，公益和諧的社會，及營造和平穩定發展的兩岸關係。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。