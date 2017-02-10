超乎預期! 大陸1月份進出口猛增

新浪財經報導，中國今年1月份以美元計價出口年增7.9％，預估為3.2％，前值由-6.1％修正為-6.2％。以美元計價進口年增16.7％，預估為10.0％，前值3.1％。貿易帳513.5億美元，預期485億美元，前值由408.2億美元修正為407.1億美元。中國1月對美國出口以美元計年增9.0％，自美國進口以美元計年增27.3％。

中國海關總署表示，中國出口面臨的壓力有望在第2季度初期有所緩解。

(工商)