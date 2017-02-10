白宮證實 川普同意履行一中政策

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白宮深夜發新聞稿，證實美國總統川普與中國國家主席習近平今晚通電話，白宮指出，應習近平要求，川普同意履行美國的「一中政策」。

這是川普上任以來首次與習近平通電話，繼昨天致信給習近平後、兩人在電話中也確認「美國的一中政策」。

習近平讚賞川普強調美國政府堅持一個中國政策，指出「一中原則」是中美關係的政治基礎。中方願意同美方一道努力，加強溝通，拓展合作，推動中美關係健康穩定發展，取得更加豐碩的成果，造福兩國人民和各國人民。

(旺報)