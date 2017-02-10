林默娘像邪神？ 柯p：漫畫嘛！

台北市長柯文哲（左二）在萌版林默娘花車前接受媒體訪問。（鄧博仁攝）

首度移師西門町商圈的台北燈節，除了雞年主燈「小奇雞」備受矚目外，以在地天后宮媽祖形象設計的萌版林默娘花車也是燈節一大亮點。網友對於林默娘的外型卻是議論紛紛，驚呼這不是媽祖，根本是「邪神」，台北市長柯文哲笑說，漫畫嘛！

(中時)