男歡唱到深夜車被砸 疑與人嫌隙遭報復

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施姓年輕男子開車到KTV唱歌到深夜，民眾10日凌晨4時發現他停在附近成功路旁的自小客車被砸得面目全非向警方報案。第一分局繼中派出所警方前往查訪，附近住戶指稱並未發現可疑人士，警方找到車主調查發現，施男曾與人發生嫌隙，疑報復砸車，已掌握相關人士追查中。

警方調查，20多歲的施男昨天晚間開家人的自小客車，前往中區商圈附近的KTV與友人唱歌作樂，將車停在成功路附近。有民眾在凌晨4時發現該車遭砸，車窗及車燈幾乎全部被砸毀，而向警方報案。

警方獲報前往現場處理，查訪附近住戶及商家，因案發時深夜民眾多已入睡，並未聽聞異狀聲響。警方進一步連繫到車主，找到施男釐清案情。

警方調查，施男曾與人發生嫌隙爭執，疑似對方為報復而惡意砸車。

據了解，施男及家人表示不提告，但因出手砸車已涉毀損罪，警方進一步調閱附近監視器影像，並已鎖定相關人士追查釐清案情中。

(中時)