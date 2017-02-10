蔡總統是表妹 林美珠：正常心就好
外界質疑總統蔡英文任用表姊林美珠為勞動部長，林美珠今天接受廣播專訪時表示，外界評論她都不置評，正常心就好，她答應行政院長林全要好好做。
身為總統表姊，她說，現在還是覺得很光榮，但也會有層顧慮，擔心長官遭非議。
林美珠上任以來首度接受廣播媒體專訪表示，蔡總統較冷靜，而她較沉穩，蔡總統認為她對人的處理上，比蔡總統還高明。
此外，林美珠說，她是養女，除父母，還有養父，她的姓氏跟其他兄弟姐妹都不一樣，連蔡總統的媽媽，就是她的姑姑其實也是養女，但雙方家庭互動仍非常緊密。
林美珠表示，雙方家庭都叫對方小名，她大學聯考當年，蔡總統媽媽在電視機前守著看榜單，看到一半才發現根本不知林美珠本名是什麼。1060210
(中央社)
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