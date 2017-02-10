陸H7N9流感升溫 福建1月增11例

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自去年入秋以來，中國大陸H7N9流感疫情持續升溫，福建省衛生和計劃生育委員會今天通報，福建今年1月新增H7N9流感11例。

中新社報導，福建2016年12月通報感染H7N9流感是2例。

除了H7N9流感，福建也在加強防控登革熱疫情。2016年12月福建通報境外移入登革熱3例，今年1月境外移入登革熱有4例

報導指出，登革熱疫情在馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼和越南等東南亞多國肆虐，2016年累計報告登革熱確診病例逾40萬例。福建既是東南亞華僑的主要祖居地之一，又是赴東南亞旅遊重要客源地。

福建出入境檢驗檢疫局官員表示，福建登革熱疫情防控形勢嚴峻，已加強口岸疫情防控，嚴格落實可疑病例移送診治及疫情通報機制。1060210

(中央社)