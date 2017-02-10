慶元宵 台東10日晚熱鬧開跑

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台東慶元宵，10日晚間璀璨登場，台東市南京路有熱鬧的金雞報喜花燈展。中央社記者盧太城台東攝 106年2月10日

台東慶元宵，10日晚間璀璨登場，台東市南京路有熱鬧的金雞報喜花燈展，以及矗立在台東市四維路底的莊嚴陣頭主壇。中央社記者盧太城台東攝 106年2月10日

台東慶元宵，10日晚間璀璨登場，台東市南京路有熱鬧的金雞報喜花燈展，以及矗立在台東市四維路底的莊嚴陣頭主壇。中央社記者盧太城台東攝 106年2月10日

台東慶元宵，今晚璀璨登場，有熱鬧的金雞報喜花燈，還有刺激的首場炮炸寒單爺 (邯鄲)，以及矗立在台東市四維路底的莊嚴陣頭主壇。

台東鬧元宵今晚開啟熱鬧序幕，台東市公所在海濱公園舉辦「金雞報喜炸寒單閃耀燈火慶元宵」晚會，活動晚間6時登場，由台東知名樂團「發熱帶」揭開序幕。

現場發放限量LED雞年造型小提燈，晚會活動重現70年代歌舞秀華麗風采。此外，還有大家最期待的炮炸寒單爺，以及長達10分鐘的絢麗高空煙火秀。

另外，台東市南京路市民廣場有高達5公尺的大型花燈「吉祥金雞」和大型主燈裝置藝術展，璀璨至12日晚。1060210

(中央社)