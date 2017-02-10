林信華退出國民黨 獨立參選宜蘭縣長
曾先後擔任過宜蘭縣副縣長、國民黨宜蘭縣黨部主委的林信華今天宣布，他將退出中國國民黨，獨立參選下屆宜蘭縣長。
林信華過去在國民黨籍宜蘭縣長呂國華任內，被延攬為副縣長，資歷約兩年。去年國民黨在大選失敗後，林信華為了負責，辭去國民黨宜蘭縣黨部主委職務。
經過沉思及地方走訪，林信華與團隊今天上午在縣府大門，宣布獨立參選明年宜蘭縣長。
林信華說，去年3月他決定參加下屆的宜蘭縣長選舉，同年底確知呂國華將回鍋參選縣長時，他就陷入兩難。基於人情義理，他非常不願意為了出線，而與呂國華產生情感裂痕。因此他決定不參加黨內初選，退出國民黨，以無黨籍身分獨立參選下屆宜蘭縣長。
「林信華多慮了，情感裂痕不會發生」呂國華表示，國民黨過去較缺乏初選文化，但是若經過初選過程，才能看出各參選人的基層實力，最後再把所有資源集中給勝出者，壯大實力，把餅做大，這樣政黨競爭的贏面才會大，希望林信華重回體制內，回來參加黨內初選，共同面對未來選舉。1060210
(中央社)
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