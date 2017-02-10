英媒：川普告訴習近平將遵一中政策

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英國「金融時報」（FT）報導，美國總統川普在和中國大陸國家主席習近平通電話時表示，他的政府將遵守「一個中國」政策。

路透社報導，金融時報的報導，是引述兩位熟悉川普與習近平通話的消息人士。

上月就任總統的川普，曾於去年12月表示美國不需被一中政策綁死。1060210

(中央社)