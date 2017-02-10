訪美確立美日新關係 安倍抵華府

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日本首相安倍晉三今天抵達美國首都華盛頓，在雙方貿易與防衛等事項值緊繃之際，與美國總統川普會談盼確立重要雙邊關係的新路線。

法新社報導，安倍與妻子在飛機抵達華府外圍的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）後步下階梯，凜冽的寒風吹動兩人的大衣。

安倍預計10日先與企業領袖會談，並在與川普會談前，先赴阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）的無名戰士碑前獻花。安倍將於台北時間11日凌晨1時與川普會談，雙方預計會談1小時後舉行聯合記者會。

隨後兩人將一同前往佛州，川普將在現被稱為「冬季白宮」的豪華私人馬阿拉歌（Mar-a-Lago）高爾夫球俱樂部款待安倍一行，兩人11日還將有場高爾夫球敘。1060210

(中央社)