川習通電話 白宮：應習要求美履行一中

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白宮深夜發新聞稿，證實美國總統川普與中國國家主席習近平今晚通電話，白宮指出，「應習近平要求，川普同意履行美國的『一中政策』。」

這是川普上任以來首次與習近平通電話，繼昨天致信給習近平後，兩人在電話中也確認「美國的一中政策」。1060210

(中央社)