陸迷糊夫妻送兒上學 孩子沒上車

我要評比

中國大陸江西省一對夫妻送兒子到外地上學，沒想到將孩子丟在半路上而不自知，直到接到高速公路休息服務區人員的來電，才發現兒子還在服務區沒上車。

安徽商報日前報導，安徽合肥吳莊服務區廣場7日車水馬龍，服務人員在廣場加油站附近，突然發現一名步履蹣跚的小男孩正到處張望，周圍並無成人照顧。

經過服務人員追問，才知道小男孩的父母帶著他停靠在服務區休息用餐。父母下車後都認為對方會照顧小孩，先後進入餐廳，用餐後開車就上高速公路。夫妻以為孩子在後座睡覺。

最後，經服務區人員致電孩子母親後，這對迷糊的夫婦才驚覺兒子丟了，趕緊將車子掉頭去接兒子。1060210

(中央社)