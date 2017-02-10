陸迷糊夫妻送兒上學 孩子沒上車
中國大陸江西省一對夫妻送兒子到外地上學，沒想到將孩子丟在半路上而不自知，直到接到高速公路休息服務區人員的來電，才發現兒子還在服務區沒上車。
安徽商報日前報導，安徽合肥吳莊服務區廣場7日車水馬龍，服務人員在廣場加油站附近，突然發現一名步履蹣跚的小男孩正到處張望，周圍並無成人照顧。
經過服務人員追問，才知道小男孩的父母帶著他停靠在服務區休息用餐。父母下車後都認為對方會照顧小孩，先後進入餐廳，用餐後開車就上高速公路。夫妻以為孩子在後座睡覺。
最後，經服務區人員致電孩子母親後，這對迷糊的夫婦才驚覺兒子丟了，趕緊將車子掉頭去接兒子。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。