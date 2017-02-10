銅梁火龍震撼登場 南投燈會精彩絕倫
大陸四川重慶「銅梁火龍」，9日晚間在南投燈會震撼登場，天女散花，火舞交織，氣勢磅礡，令人驚嘆！還有嘉和國小扯鈴隊、營北國中夜光龍共襄盛舉，精彩絕倫，10、11日晚間還有3場演出，錯過就太可惜了！
南投燈會重頭戲銅梁火龍，首度登台，在南投市貓羅溪畔的「漂紗舞台」演出，雖然寒風烈烈，仍吸引數千人觀賞；縣府同時邀請嘉和國小扯鈴隊、達德商工舞龍獅隊與戰鼓隊、營北國中夜光龍、以及伊斯昂原住民文化藝術團等同台演出，精湛技藝匯集南投，高水準的藝術饗宴，難得一見！
南投縣長林明溱表示，銅梁火龍已有數百年歷史，利用生鐵燒成的1500℃鐵水，往空中打散，呈現天女散花般的烈焰火花，煙與火交織，火龍在花火與煙霧中舞動，狂放不羈，非凡的氣勢，震撼全場，帶給民眾新年吉祥新氣象。
林明溱說，銅梁火龍此次來台演出，特別重新設計、編寫音樂節奏，前置作業非常用心，絕對民眾是沒見過的表演。
銅梁火龍表演還有3場次，10日晚間7時，11日晚間7時、8時30分演出2場，周邊進行交通管制，順溪北路將管制車輛單向通行（會展中心往綠美橋方向）。
縣府建議民眾，搭乘大眾交通工具，或將汽機車停在周邊停車場區，再步行前往表演場地（約15分鐘）。
(中時)
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