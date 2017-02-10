19萬人免繳黨費 國民黨：未改變選舉方式

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前副總統吳敦義質疑19萬名不必繳黨費就有投票權的黨員正當性。中國國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦今天表示，選務與黨務中立，沒有為誰改變選舉方式或放寬免繳黨費。

參選國民黨主席的吳敦義接受雜誌專訪指出，過去他擔任黨秘書長，沒有用過一個私人，也沒有改變黨的選舉方式，也沒有放寬誰可以免繳黨費，這19萬黨員擁有投票權，是因為國民黨主席洪秀柱改變辦法，「那這場選舉是不是涉及不公不義？」

胡文琦上午在國民黨記者會表示，民國105年黨主席補選，已有14萬8000餘人具免繳黨費身分。

他說，黨主席洪秀柱當選後的105年5月25日中常會，有中常委提案修改黨章，將原具低收入戶身分免繳黨費的規定，放寬為具低收入戶、中低收入戶身分黨員，經申請核准免繳黨費。

胡文琦指出，副主席胡志強當時也提案將年滿70歲並具40年以上黨齡者免繳黨費，降低為年滿65歲並具40年以上黨齡者免繳黨費，相關提案獲當天中常會通過。

他說明，經過修正，中央黨部今年2月7日公布，免繳黨費黨員19萬7000多人。

胡文琦表示，這次黨主席選舉，秉持公正、公平、公開，所有資訊盡量公開，沒有為誰改變選舉方式，也沒有特別為選舉放寬免繳黨費，國民黨選務與黨務中立，禁得起檢驗。1060210

(中央社)