詹家姊妹拆夥 詹詠然改和辛吉絲攜手

網壇姊妹花詹詠然和詹皓晴今天都在各自的社群網站臉書粉絲團宣布暫時拆夥，將和瑞士名將辛吉絲攜手的詹詠然說，「能夠被自己從小的偶像邀約搭配，對我來說是莫大的榮幸。」

去年里約奧林匹克運動會，詹家姊妹為這項大賽的資格，從2015年7月底再度合拍，也如願進軍奧運。

不過，今年開季連3場比賽，兩人都在首輪淘汰，直到世界女子職業網球協會（WTA）台灣公開賽，詹家姊妹衛冕成功、一掃陰霾。她們當時就說，職業賽不排除微調搭檔。

詹詠然將和辛吉絲（Martina Hingis）組合、詹皓晴則改和美國選手麥海爾（Christina McHale）聯手。

詹詠然表示，姊妹在澳洲就決定暫時分開，不久後辛吉絲就詢問合作意願，「我們雙方澳網成績都不理想的狀況下，她來詢問我是否有搭配意願，而我跟皓晴也剛下了分開的決定，所以就欣然的答應了」希望和詹皓晴分開後的時間，有更多學習和磨練機會。

「現在是分開去追求進步的時間點了，過程中沒有任何的負面情緒，只是很仔細的去分析這段時間的搭配而共同下的決定，並且給對方絕對的支持」，詹皓晴表示，一般頂尖搭檔有效期限約1年到2年，戰術和習性可能會被識破。

詹皓晴說，支持彼此決定，「期待在這過程中，我們能夠學習到更多。」1060210

(中央社)