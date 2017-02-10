詹家姊妹拆夥 詹詠然改和辛吉絲攜手
網壇姊妹花詹詠然和詹皓晴今天都在各自的社群網站臉書粉絲團宣布暫時拆夥，將和瑞士名將辛吉絲攜手的詹詠然說，「能夠被自己從小的偶像邀約搭配，對我來說是莫大的榮幸。」
去年里約奧林匹克運動會，詹家姊妹為這項大賽的資格，從2015年7月底再度合拍，也如願進軍奧運。
不過，今年開季連3場比賽，兩人都在首輪淘汰，直到世界女子職業網球協會（WTA）台灣公開賽，詹家姊妹衛冕成功、一掃陰霾。她們當時就說，職業賽不排除微調搭檔。
詹詠然將和辛吉絲（Martina Hingis）組合、詹皓晴則改和美國選手麥海爾（Christina McHale）聯手。
詹詠然表示，姊妹在澳洲就決定暫時分開，不久後辛吉絲就詢問合作意願，「我們雙方澳網成績都不理想的狀況下，她來詢問我是否有搭配意願，而我跟皓晴也剛下了分開的決定，所以就欣然的答應了」希望和詹皓晴分開後的時間，有更多學習和磨練機會。
「現在是分開去追求進步的時間點了，過程中沒有任何的負面情緒，只是很仔細的去分析這段時間的搭配而共同下的決定，並且給對方絕對的支持」，詹皓晴表示，一般頂尖搭檔有效期限約1年到2年，戰術和習性可能會被識破。
詹皓晴說，支持彼此決定，「期待在這過程中，我們能夠學習到更多。」1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。