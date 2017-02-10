NBA》球星紛紛表態挺奧克利 詹姆斯：選總統

面對奧克利被架出球場的風波，不少球星都跳出來力挺奧克利。(美聯社資料照)

對於前尼克球員奧克利被警衛架出麥迪遜花園廣場事件，不少NBA球星都跳出來力挺奧克利，騎士「小皇帝」詹姆斯除了在個人IG上寫，「情緒！傳奇！」更在騎士輸給雷霆賽後表示，「抱歉，我忘了說，奧克利競選總統！以上。」

曾在尼克效力10年之久的奧克利，跟尼克老闆多蘭之間早有宿怨，不只1次公開批評多蘭，這次會在尼克主場被架出場外，主因還是他對多蘭噴了一些垃圾話，只為表達他對尼克球團的失望，卻遭多蘭請警衛把他驅逐球場外。

比起好友詹姆斯採用嘲諷，公牛球星韋德把話說更重，「奧克利用了10年時間，為了尼克貢獻心力，他給球迷留下的印象，不該是被這支他效力過的球隊警衛，直接架出場外的畫面，這可能發生在每個人身上，我們不接受這種對待。」

快艇後衛保羅則是對於尼克官方新聞稿當中的「希望奧克利很快得到幫助」這句話相當火大，「什麼叫做希望他很快得到幫助，這不是描述他的最佳方式，奧克利總是支持著我，他是我看過這個聯盟最真實的人。」

就連最近跟球星們槓上的電視球評巴克利，也對奧克利被趕出場相當不滿，「這場混亂沒有贏家，我們都是輸家，尼克就是一支極為糟糕的球隊，他們已對安森尼相當不尊重，這次混亂更是體育圈的大醜聞。」

(中時電子報)