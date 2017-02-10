自稱生化博士直銷賣健康食品 7人遭起訴
男子王文欽對外謊稱擁有美國生化博士學位、曾擔任聯合國WHO世界衛生組織研究所會員，以「TOTAL SWISS」品牌、透過直銷販售未經許可、宣稱可修護細胞、調節免疫等誇大療效的健康食品，「低買高賣」營業額高達逾32億元。台中地檢署依違反健康食品管理法，起訴龍騰瑞仕公司及負責人王文欽等7人。
其中，楊姓癌症患者3年前加入八馬直銷公司會員，陸續購入高價的「倍喜克」等健康食品，隔年初出現子宮大量出血，差點賠上一條命。
檢方查出，王文欽為台南一中畢業，對外謊稱是台大物理系畢業，是美國生化博士，打著細胞學研究專長之名，四處辦健康講座招攬會員。
調查局台中市、台北市調查處及保七總隊，會同衛福部食藥署及台中、台北、桃園三市及苗栗縣等衛生局單位，去年9月共出動300多人，同步搜索台北龍騰公司、桃園八馬直銷公司、台中分公司等處所，查扣大批打著「TOTAL SWISS」品牌，誇大療效的營養食品「倍喜客」（大白）、「愛提維」（小紅）、「瑞斯維」（小白），宣稱可調解血指、改善腸道、消除疲勞、強化骨骼、免疫調節等，均為未經許可進口的保健營養食品，又誇大療效。
(中時)
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