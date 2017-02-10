金門船員寒夜落海，岸巡即刻救援

金門昨夜發生船員落海意外，岸巡幹員緊急救援上岸。（岸巡提供）

岸巡幹員替落海船員包裹棉被，緊急送醫檢查。（岸巡提供）

落海船員意識清楚，也無失溫症狀。（岸巡提供）

霸王寒流來襲，全台冷吱吱！金門昨晚卻有1名船員在料羅商港不慎落海，岸巡幹員火速將他救起，並包裹棉被緊急送醫，還好只是頭部有約1公分撕裂傷，並無失溫症狀，讓船上伙伴都鬆了一口氣。

這名險些變成冰棒的船員是在昨夜20時45分許，因應每日潮汐變化，欲調整和固定貨船的纜繩時，因夜間視線不佳，一不小心就掉落海裡，還好有旁人瞧見，趕緊向岸巡報案。

岸巡料羅安檢所出動3名幹員，協同隨後趕到的金湖消防分隊在3分鐘內將他救援上岸，並在包裹棉被後偕船東緊急送醫。

雖然該船員不停打哆嗦，但意識清醒，也無失溫情形，僅頭部有約1公分撕裂傷，醫生檢查後並無大礙。

(中時)