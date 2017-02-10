男子酒駕幫母買午餐遭逮 員警暖心慰問

土城分局金城所警員黃文龍、謝宗儒,8日11點多在延吉街攔查酒駕的54歲莊姓男子，酒測後發現他的酒測值達0.50毫克，依公共危險罪帶回偵辦。

莊男犯後非常懊悔，並在警訊時央求員警讓他先回家裡一趟，警方深入調查發現，莊男與8旬母親相依為命，最近因失業在家心情鬱悶才會小酌，並在酒後外出幫母親買午餐，沒想到卻遭警攔查。警員蔡儀美、王雅葵獲悉後，自掏腰包買便當到莊男家中探視他的8旬母，讓莊男痛哭流涕答謝同時，也表示下次絕不會再犯。

(中時)