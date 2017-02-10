川習通話 川普：美奉行一個中國政策

我要評比

大陸央視報導，中國大陸國家主席習近平今天與美國總統川普通電話。川普向習近平說，「我充分理解美國政府奉行一個中國政策的高度重要性。美國政府堅持奉行一個中國政策」。

根據大陸中央電視台新聞報導，習近平讚賞川普「強調美國政府堅持一個中國政策，指出一個中國原則是『中美關係的政治基礎』」。

報導指出，雙方在通話中同意保持密切聯繫，就共同關心的問題及時交換意見，加強各領域交流合作，「並期待著早日會晤」。

在通話中，習近平祝賀川普正式就任美國總統，並感謝川普2月8日來信就元宵節和中國農曆新年向中國人民致以節日祝福。

習近平說，川普就任以來，中美雙方就共同關心的問題「保持了密切溝通」。面對當前紛繁複雜的國際形勢和層出不窮的各種挑戰，中美「加強合作的必要性和緊迫性進一步上升」，中美兩國發展「完全可以相輔相成，相互促進，雙方完全能夠成為很好的合作夥伴」。

川普則說，美中保持高層溝通十分重要，他對上任以來雙方保持密切聯繫感到滿意。他並相信，美中作為合作夥伴，可透過共同努力推動雙邊關係「達到歷史新高度」。美國「致力於加強兩國在經貿、投資等領域和國際事務中的互利合作」。

川普表示，他「充分理解美國政府奉行一個中國政策的高度重要性。美國政府堅持奉行一個中國政策」。

習近平則回應，讚賞川普「強調美國政府堅持一個中國政策，指出一個中國原則是中美關係的政治基礎」。中國大陸願與美國一道努力，加強溝通，拓展合作，推動中美關係「健康穩定發展」，取得更加豐碩的成果，造福兩國人民和各國人民。1060210

(中央社)