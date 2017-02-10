早見優與松本伊代闖鐵軌 書面移送日檢

日本演藝圈昔日女偶像的早見優與松本伊代因擅自闖鐵軌，今天被京都府警方以涉嫌違反鐵道營業法，書面移送檢方處理，兩人都坦承違法。

1月中旬，有民眾向警局報案說，從部落格看到這兩名女藝人擅闖鐵軌。警方展開調查。

日本京都府右京署（警局）表示，50歲的早見優與51歲的松本伊代涉嫌於上月13日下午1時左右，在未經許可的情況下，闖入京都市右京區嵯峨野野宮町的JR山陰線的鐵軌。

京都府警方表示，松本於1月14日在她個人部落格上傳她與早見優一起走在鐵軌上的照片，還留言寫著：「瞬間平交道鈴聲響起，兩人慌張逃離」。之後，網路上有很多網友批評松本與早見兩人的行為。松本隔天在部落格上留言：「驚擾了大家，感到很抱歉」。1060210

(中央社)