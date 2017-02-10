元宵吃湯圓 4種人須小心食用

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元宵節吃湯圓，烏日林新醫院肝膽腸胃科主任李傑哲今天建議長輩與幼兒、胃食道逆流患者、胃部切除手術者與配戴假牙者宜少量食用湯圓，以減少身體負擔，避免身體不適。

湯圓、元宵成分為糯米，不易消化，加上內餡高油脂易造成身體負擔，李傑哲建議4類型民眾宜少量食用。

一、長輩與年紀較小幼兒消化功能較差，糯米含較多支鏈澱粉，黏性高，食用時沒細嚼慢嚥或直接一口吃下去，可能不慎噎到。如果噎到，可先進行「哈姆立克急救法」排除異物，並緊急送醫救治。

二、胃食道逆流患者需花較長時間消化糯米，而食物、胃酸停留在胃太久，易產生胃酸逆流，建議有胃食道逆流或消化功能不好民眾酌量食用。

三、接受過胃部切除手術患者食用糯米製品含湯圓、麻糬與年糕等，易造成胃部負擔，產生脹氣，曾進行胃部切除手術民眾消化吸收功能退化，宜少量使用。

四、配戴假牙者吃湯圓時，擔心湯圓會與假牙黏在一起，通常會拔掉假牙吃湯圓，卻導致無法充分咀嚼，反而造成胃痛或小腸不適。

新陳代謝科醫師林瑋涵建議，包餡湯圓最好以3到4顆為限，小湯圓不超過10顆，避免1次攝取過多熱量與糖分，造成體重過重，還會增加三高、痛風發生率。

營養師林宜德說，湯圓也可吃得健康養生，可利用桂圓、紅棗、菊花或老薑熬煮湯底，保留食物自然風味，減少甜湯糖分及熱量。

烹調方式如果是炸元宵或湯圓，炸過後外皮較硬不易消化，建議改用水煮或蒸煮湯圓。不建議把湯圓當正餐，須攝取其他蔬菜、蛋白質等營養，避免累積過多熱量與負擔。1060210

(中央社)