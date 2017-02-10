滿滿鮮花不浪漫 情人節將至他們忙翻了

情人節即將到來，不過美國海關檢查人員得捲起袖子，進行一項不怎麼浪漫的任務，那就是仔細檢查數億朵進口鮮花，不讓蟲子與毒品跟著入境。

法新社報導，美國切花產業價值150億美元（約新台幣4659億），由於其中有2/3從國外進口而來，且多數來自哥倫比亞，對這場大型檢查行動中心的邁阿密國際機場而言，情人節可說是最忙碌的時刻。

海關人員檢查、清洗並且運出花束前，將數以百萬計朵花存放於冷藏庫，由於位在亞熱帶的邁阿密天氣經常悶熱，冷藏庫馬達隆隆作響，確保裡頭是穩定的攝氏1度。

美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）農業部門發言人阿迪加（Migdalia Arteaga）表示：「對我們來說，目前是今年非常忙碌的時刻，我們必須非常謹慎。」

海關人員不是使用高科技來檢查花束，但似乎還行得通。他們會抓起1把花，並將花倒過來拍個幾下，看有沒有昆蟲或是其他零星的偷渡物品掉出來。

不過，即使用放大鏡來看，多數的花幾乎都沒什麼問題，偶爾才會有湊熱鬧的昆蟲冒出來。

阿迪加說：「這是我們最重要的任務之一。我們要讓害蟲遠離國家，牠們會進入生態系統，並且進行破壞，或者造成生態大浩劫。」（譯者：中央社周莉芳）1060210

(中央社)