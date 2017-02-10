為了兩會 陸下令嚴防重大事故發生

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中國大陸國務院安委會辦公室今天下達通知，要求全大陸「狠抓安全防範措施落實」、加強執法，堅決防範和遏制重特大事故發生，「為全國兩會勝利召開」創造穩定的安全生產環境。

據中國大陸安監總局官網公告，這項通知說，各地區要「清醒認識當前依然嚴峻複雜的安全生產形勢」，「深入研究分析全國兩會前後安全生產工作的規律特點」，組織協調各方面力量，採取針對性措施。

通知要求，針對易發生重大事故的礦山、冶金、道路運輸、危險化學品、煙花爆竹、建築施工，對生產、生活易產生重大影響的油氣輸送、城市燃氣、電力、鐵路、民航等行業領域，以及人員密集場所，展開動態隱患清查治理，嚴格落實安全防範措施。

對查出的隱患和問題，能立即整改的要立即整改，不能立即整改的要落實安全防範措施；對重大隱患要掛牌督辦整改，無法保證安全生產者要堅決依法責令停產停業整改，並加強巡查、監控和盯守。1060210

(中央社)