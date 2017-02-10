蔡總統與傑出店長說悄悄話 不讓媒體聽

我要評比

總統蔡英文今天接見全國商店傑出店長表示，當服務業持續追求進步時，國家也在不斷向前發展；蔡總統致詞後還說，「我還有些話要說，等攝影機撤掉以後我們再說」。

蔡總統在總統府接見「第19屆全國商店傑出店長及社團法人台灣連鎖暨加盟協會幹部代表」；這場活動開放蔡總統致詞部分給媒體拍攝。

蔡總統致詞時表示，這項選拔被稱為連鎖業的奧斯卡，是服務業最高榮譽，要當選全國商店傑出店長真的很不簡單，須通過書面審查、神秘訪客評選、公益參與及面試層層關卡。

蔡總統說，今年報名人選創新高，選拔得獎率僅兩成，在歷屆競爭最激烈。

蔡總統表示，台灣的美好要讓世界知道，靠的就是觀光，而觀光要成功，最重要就是要做好服務業。外國旅客訪台時，第一個碰到的一定是在街上、各商店裡最重要靈魂人物。

蔡總統說，大家出國旅遊也都有類似經驗，當走進店家、企業門市，服務的態度如何、能提供什麼樣的服務，都是當地社會文化與國家發展很重要印象。

蔡總統表示，台灣服務業發展攸關國家形象提升，服務業更是經濟成長主要來源，現在台灣整體就業人口中，服務業占近6成。

蔡總統說，這幾年台灣連鎖加盟業快速成長，成為服務業大宗，連鎖加盟店對台灣社會影響力，超商是很明顯的例子。過去連鎖超商出現，除改變國民消費習慣，包括門市服務方式、標準化作業流程及創新多元服務項目等，帶動台灣產業服務品質提升。

蔡總統表示，很期待未來連鎖加盟業扮演引領前進角色，以優良服務態度、卓越經營管理及創新精神，讓台灣更進步。1060210

(中央社)