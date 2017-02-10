蔡總統與傑出店長說悄悄話 不讓媒體聽
總統蔡英文今天接見全國商店傑出店長表示，當服務業持續追求進步時，國家也在不斷向前發展；蔡總統致詞後還說，「我還有些話要說，等攝影機撤掉以後我們再說」。
蔡總統在總統府接見「第19屆全國商店傑出店長及社團法人台灣連鎖暨加盟協會幹部代表」；這場活動開放蔡總統致詞部分給媒體拍攝。
蔡總統致詞時表示，這項選拔被稱為連鎖業的奧斯卡，是服務業最高榮譽，要當選全國商店傑出店長真的很不簡單，須通過書面審查、神秘訪客評選、公益參與及面試層層關卡。
蔡總統說，今年報名人選創新高，選拔得獎率僅兩成，在歷屆競爭最激烈。
蔡總統表示，台灣的美好要讓世界知道，靠的就是觀光，而觀光要成功，最重要就是要做好服務業。外國旅客訪台時，第一個碰到的一定是在街上、各商店裡最重要靈魂人物。
蔡總統說，大家出國旅遊也都有類似經驗，當走進店家、企業門市，服務的態度如何、能提供什麼樣的服務，都是當地社會文化與國家發展很重要印象。
蔡總統表示，台灣服務業發展攸關國家形象提升，服務業更是經濟成長主要來源，現在台灣整體就業人口中，服務業占近6成。
蔡總統說，這幾年台灣連鎖加盟業快速成長，成為服務業大宗，連鎖加盟店對台灣社會影響力，超商是很明顯的例子。過去連鎖超商出現，除改變國民消費習慣，包括門市服務方式、標準化作業流程及創新多元服務項目等，帶動台灣產業服務品質提升。
蔡總統表示，很期待未來連鎖加盟業扮演引領前進角色，以優良服務態度、卓越經營管理及創新精神，讓台灣更進步。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。