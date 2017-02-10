中彰法律行動專車會師 跨域受理案件

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台中市政府推動「法律行動專車」服務，10日起與彰化縣政府合作，加入中彰律師服務群，未來可受理跨域案件，台中市副市長林依瑩說，盼未來將服務擴及南投、苗栗。中央社記者郝雪卿攝 106年2月10日

台中市政府推動「法律行動專車」服務，今天起與彰化縣政府合作，加入中彰律師服務群，未來可受理跨域案件，台中市副市長林依瑩說，盼未來將服務擴及南投、苗栗。

台中市政府法制局與彰化縣政府上午於台灣大道市政大樓聯合舉辦「中彰法律行動專車會師」記者會，林依瑩與彰化縣副縣長陳善報共同簽署中彰法律行動專車會師宣示看板，宣告兩縣市跨域服務正式開跑。

「中彰一家親」林依瑩表示，台中、彰化為緊密生活圈，中彰法律行動專車服務是落實市長林佳龍跨域治理的一環，期盼未來將服務擴及南投、苗栗，實踐中部共同治理。

林依瑩指出，台中市法律行動專車服務對象許多為高齡長者，受理案件並以繼承為多數，其次還有鄰里、車禍糾紛及債權等，民眾需求不分年齡、族群，透過中彰法律行動專車，一起聯合服務市民、縣民，同時也感謝律師給予支持，希望未來號召更多律師加入，同時將法律行動專車廣為推廣，讓更多民眾受惠。

陳善報表示，彰化自去年推動法律行動專車，秉持主動下鄉、巡迴駐點、在地服務的觀念，提供法律諮詢服務，讓民眾免於舟車勞頓。除直接受理法律申請外，也藉此與公所服務人員法律意見交換，增進第一線服務人員法律素養及處置能力。

台中市法制局長陳朝建表示，台中市與彰化縣均各自推動法律行動專車，今年起，法律行動專車2.0版在律師公會協助下，加入律師提供法律諮詢，並實施「到里服務」政策，凡偏遠行政區各里有法律行動專車提供服務的需求，將優先排入服務行程，讓服務更接近偏鄉民眾。1060210

(中央社)