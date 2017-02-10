寒流來襲 北市5人失生命跡象

入冬以來首波寒流持續壟罩全台，中部以北低溫僅9到10度，出民眾紛紛穿起大衣、戴上圍巾抵禦寒流。（陳信翰攝）

入冬以來首波寒流持續壟罩全台，中部以北低溫僅9到10度，出民眾紛紛穿起大衣、戴上圍巾抵禦寒流。（陳信翰攝）

寒流來襲，氣溫驟降，導致許多患有慢性疾病的民眾身體不適。北市消防局統計，今(10)日凌晨起，北市共有62件疾病救護，其中5件在到院前已失去生命跡象，其中1人未送醫，而救護病患大多是70到90歲的長者，提醒民眾應注意老人家並做好保暖。

(中時)