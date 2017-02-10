高鐵鼓勵旅客「由『港』而發」 免費車票天天抽

台灣高鐵為鼓勵旅客多加利用南港站上下車，自即日起至2月28日止，舉辦「由『港』而發，就是這麼輕鬆！」抽獎活動，天天送出10張不限搭乘區間的免費乘車兌換券，只要在活動期間從南港站「進站」或「出站」旅客，就有機會抽中「高鐵標準車廂對號座免費乘車兌換券」。

高鐵將於2月17日、24日以及3月3日，在高鐵企業網站公告得獎票號，即日起自2月底為止，自南港站進、出站之旅客，敬請保留車票，以利兌獎，每趟乘車均可享有乙次抽獎機會。

高鐵表示，南港站不僅是三鐵共構車站，轉乘接駁便利，更是高鐵全線最北之端點站，發車班次密集；新穎寬敞的站體空間以及流暢的乘車動線規劃，提供旅客更加充裕的上下車時間。建議靠近內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用南港站上、下車。

高鐵「由『港』而發，就是這麼輕鬆！」抽獎活動期間，總計將送出210張不限搭乘區間的免費乘車兌換券，搭乘次數越多，中獎機會越高；歡迎旅客於即將到來之和平紀念日連續假期，多加利用南港站乘車，輕鬆享受高鐵旅程，詳情可上台灣高鐵網站參閱活動網頁。

(工商)