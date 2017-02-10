戴伊圓石灘首輪T8 力守「球王」寶座

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世界第1戴伊首輪暫居T8，全力阻止世界第4強森奪冠竄位。(美聯社資料照)

美巡圓石灘配對賽也是現今世界第1澳洲好手戴伊與世界第4美國重炮強森的「球王」之爭，戴伊10日首輪交出69桿並列第8，略勝因雨16洞-1暫居並列第22的強森。

戴伊目前世界排名積分9.9346分，領先強森1.0802分，只要戴伊圓石灘配對賽落居前52之外，強森又奪冠，強森將成為史上第20位「球王」。但俟第2天上午補完首輪賽程，戴伊可能保持在前10上下，前兩輪打完晉級機率高，一旦闖進決賽，幾乎確定此戰結束仍穩居世界第1。

這場比賽有17位世界50大高手參賽，世界前10也有戴伊、強森、史畢斯(6)與瑞德(10)等4人參賽，估計冠軍可獲得50分世界排名積分。

世界第4強森，圓石灘需奪冠才有希望躍居世界第1。(美聯社資料照)

3度登上世界第1的戴伊，去年季後賽最後1戰巡迴錦標賽因傷退賽，直到年初才復出，加上前2戰表現不佳，其中農保公開賽更被淘汰，致使目前世界前5平均積分相差不到1.2分，失去原來一枝獨秀優勢，且與世界第2北愛爾蘭名將麥克羅伊，縮小只有0.44818分，「球王」寶座隨時退位。

(中時電子報)