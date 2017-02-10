戴伊圓石灘首輪T8 力守「球王」寶座
美巡圓石灘配對賽也是現今世界第1澳洲好手戴伊與世界第4美國重炮強森的「球王」之爭，戴伊10日首輪交出69桿並列第8，略勝因雨16洞-1暫居並列第22的強森。
戴伊目前世界排名積分9.9346分，領先強森1.0802分，只要戴伊圓石灘配對賽落居前52之外，強森又奪冠，強森將成為史上第20位「球王」。但俟第2天上午補完首輪賽程，戴伊可能保持在前10上下，前兩輪打完晉級機率高，一旦闖進決賽，幾乎確定此戰結束仍穩居世界第1。
這場比賽有17位世界50大高手參賽，世界前10也有戴伊、強森、史畢斯(6)與瑞德(10)等4人參賽，估計冠軍可獲得50分世界排名積分。
3度登上世界第1的戴伊，去年季後賽最後1戰巡迴錦標賽因傷退賽，直到年初才復出，加上前2戰表現不佳，其中農保公開賽更被淘汰，致使目前世界前5平均積分相差不到1.2分，失去原來一枝獨秀優勢，且與世界第2北愛爾蘭名將麥克羅伊，縮小只有0.44818分，「球王」寶座隨時退位。
(中時電子報)
關鍵字：世界
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。