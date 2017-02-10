酒後拱外配脫衣露奶 偷拍傳群組付6萬代價

賀姓外配與歐、高、盧等名外配打麻將、喝酒，酒酣耳熱之際歐女突然將上衣下拉露出內衣，高、盧見狀起鬨要歐女拉下內衣，歐女竟也乘著酒興，當眾把內衣下拉露奶，賀女拍下這段過程並散佈在新移民群組中，也因此遭歐姓外配夫妻提告。

賀女辯稱，大家聚會時都會錄影並上傳群組，當時伊只是在錄影大家打麻將的過程，是歐女突然興起，在他錄影時突然將上衣掀起，她才不小心將這段影片上傳群組，並非故意。

承審法官認為，賀女在眾人飲酒聚會中，趁歐女酒酣耳熱行為失序之際，竊錄歐女身體隱私部位並隨即上傳至line通訊群組，使得群組中近200位組員藉此窺得歐女隱私，損及歐女名譽，且事後並未達成和解，今日判處賀女2月徒刑，得易科6萬元罰金。

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(中時)